الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنية تحتية عسكرية وأنفاق تابعة لحركة "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين، عن تدمير بنية تحتية عسكرية وأنفاق تابعة لـ "حماس".

وجاء في البيان: "الفرقة 252 استكملت مهمتها في منطقة بيت حانون، مقاتلو الفرقة دمروا البنى التحتية العسكرية، والأنفاق تحت الأرض الرئيسية في المنطقة، وقضوا على العديد من المسلحين".

وتابع: "خلال الأسابيع الأخيرة خاض مقاتلو الاحتياط التابعون للفرقة 252 القتال في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. قوات المشاة والمدرعات والهندسة والنيران التابعة للفرقة دحرت كتيبة بيت حانون من خلال السيطرة على مراكز القيادة والسيطرة وعلى المواقع التابعة لحماس، ومن بينها المدارس والمباني العامة حيث تم العثور فيها على فتحات أنفاق ووسائل قتالية عديدة".

وأضاف: "قوات الفرقة قضت على العديد من المخربين، ودمرت مخزونات الوسائل القتالية، ومواقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ومقرات القيادة التحت أرضية التي استخدمتها المنظمة الإرهابية. حيث لحقت أضرار ملموسة بالبنى التحتية الحمساوية التحت أرضية في منطقة بيت حانون، وتم التعامل مع فتحات الأنفاق ومعها مسارات الأنفاق الرئيسية، وفي إطار النشاط كشفت قوات تابعة للواء "هرئيل" (10) بالتعاون مع القوات الخاصة عن مسار الأنفاق الإرهابية الرئيسي لكتيبة بيت حانون والذي تم وضعه في قلب المركز البلدي لبيت حانون بين مقر البلدية، ومسجد، وملعب كرة القدم وروضة الأطفال. في نفس المنطقة تم الكشف كذلك عن مجمع تدريب حمساوي اشتمل على وسائل التدريب على إطلاق النار بالليزر."

وختم البيان: "خلال النشاط في المكان، رصدت القوات خروج مخربين اثنين من فتحة نفق وانضمامهما إلى مخربين اثنين آخرين تحركا بسرعة على متن سيارة نحو قواتنا. فوجهت القوات طائرة تابعة لسلاح الجو للقضاء على خلية المخربين. ومع استكمال مهمة الفرقة 252 في بيت حانون تم تسليم المسؤولية عن المنطقة للقوات بقيادة فرقة غزة".

المصدر: RT