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غزة: مقتل 95 صحافيا في القطاع منذ بدء الحرب

أخبار العالم العربي

غزة: مقتل 95 صحافيا في القطاع منذ بدء الحرب
AFP
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، "مقتل 95 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن مقتل الصحفية حنين القطشان في قصف إسرائيلي
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن مقتل الصحفية حنين القطشان في قصف إسرائيلي

يأتي ذلك، عقب مقتل الصحافية حنين القطشان في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا اليوم الاثنين بمقتل الصحافي عاصم موسى بقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.

المصدر: RT

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