المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن مقتل الصحفية حنين القطشان في قصف إسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن مقتل الصحفية حنين القطشان في قصف إسرائيلي.

وقال المكتب في بيان: "ارتقاء الصحفية الشهيدة/ حنين القطشان في قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل عائلتها بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (95 صحفيا وصحفية) منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة".

وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.

المصدر: RT