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كيربي: الولايات المتحدة تفرق بين الضحايا في قطاع غزة وأوكرانيا

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كيربي: الولايات المتحدة تفرق بين الضحايا في قطاع غزة وأوكرانيا
AP Andrew Harnik
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الولايات المتحدة تفرق بين الضحايا المدنيين في قطاع غزة وفي أوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "لم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل أشخاصا أبرياء بشكل متعمد".

واعتبر أن روسيا تبتغي ذلك في أوكرانيا، مضيفا أنه "ولذلك يمكن مقارنة تكتيكاتها بتكتيكات حماس".

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وأضاف أن "إسرائيل لا تسعى لتعذيب واغتصاب سكان مدنيين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم الولايات المتحدة في وقت سابق بتطبيق معايير مزدوجة في ما يخص النزاعين في قطاع غزة وفي أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن روسيا تنفي استهداف السكان المدنيين في أوكرانيا وتقول إنها توجه الضربات إلى مواقع عسكرية حصرا.

المصدر: نوفوستي

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