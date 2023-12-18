الجيش الإسرائيلي: قوات من لواء غولاني تدمر ميدانا مركزيا في حي الشجاعية (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن جنودا من "لواء غولاني دمروا ميدانا مركزيا في حي الشجاعية"، الذي نصبت فيه "حماس" تمثالا يمجد كارثة ناقلة الجند المدرعة من عملية "الجرف الصامد".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "مقاتلو غولاني استولوا ودمروا ميدانا مركزيا في حي الشجاعية - ميدان فلسطين، الذي نصبت فيه حماس تمثالا يمجد كارثة ناقلة الجند المدرعة من عملية الجرف الصامد، والذي تم الإفراج فيه عن المخطوفين".

לוחמי גולני השתלטו והשמידו כיכר מרכזית בשכונת שג׳עייה - "כיכר פלסטין" בה החמאס הקים פסל המפאר את אסון הנגמ"ש ממבצע "צוק איתן" ובה שוחררו החטופים>> pic.twitter.com/g64RGrrFdU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 18, 2023

وأضاف الجيش الإسرائيلي نقلا عن قائد "الكتيبة 13": "نحن متواجدون هنا، الكتيبة 13، في المكان حيث نصبت فيه منظمة حماس تمثالا يمجد الكارثة التي حلت بالكتيبة إبان عملية الجرف الصامد.. نحن نبعث برسالة واضحة إلى حماس مفادها أننا سنصل إلى كل مكان سينصب فيه مثل هذا التمثال وسندمره".

وبعد عملية "الجرف الصامد"، أنشات "حماس" ميدان نصر في حي الشجاعية، حيث نصب في الميدان تمثال يعرض قبضة تخرج من ناقلة جند مدرعة وثلاثة قلائد هوية، كتب على إحداها اسم الجندي الإسرائيلي الأسير، أورون شاؤول.

هذا ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم الاثنين، رسالة أسرى إسرائيليين في قطاع غزة والموجهة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذوي الرهائن. كما نشرت مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام مقاتلي القسام مع آليات وجنود الجيش الإسرائيلي على محاور مدينة غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ73، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 458.

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المصدر: RT