"القسام" تستهزئ بعثور جيش إسرائيل على أحد أنفاقها: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت"!

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"، استهزأ فيه من إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق ضخم قريب من معبر "إيرز".

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وتعرض كتائب القسام مشاهد لتجول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت داخل النفق مرتديا الخوذة والدرع، وإطلاعه من الضباط والجنود على سير العمليات العسكرية، ومن ثم تنتقل لعرض مشاهد من يوم 7 أكتوبر، حين شنت كتائب القسام هجومها المباغت "طوفان الأقصى" على إسرائيل حيث قتلت وأسرت مئات الإسرائيليين.

ويظهر مقطع الفيديو، دخول مقاتلي القسام إلى مراكز الجيش الإسرائيلي في محيط قطاع غزة، وقتل وأسر جنوده.

وتختم كتائب القسام مقطع الفيديو، بتوجيه رسالة استهزاء لإسرائيل مفادها أنكم "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"!.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف عن عثوره على أكبر نفق لحركة حماس في غزة، لا يبعد سوى 400 متر عن "معبر إيريز"، متحدثا عن "نظام أنفاق هجومي ضخم"، ينقسم إلى فروع، ويمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، مشيرا إلى أن محمد السنوار شقيق زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، أشرف على مشروع نظام الأنفاق هذا الذي كلف ملايين الدولارات.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن النفق، الذي تم تأمينه قبل أسابيع ولكن تم الكشف عنه الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة، ويصل عمقه إلى 50 مترا تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات.

المصدر: RT