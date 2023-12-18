الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة ما يرفع الإجمالي إلى 458

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 458.

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وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء أربعة جنود قتلوا في قطاع غزة، هم: العقيد أوريا باير، 20 عاما من معلوت ترشيحا، من وحدة ماجلان، توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها بتاريخ 14.12.2023 خلال معركة جنوب قطاع غزة، العريف لياف ايلوش، 21 عاما من جدارا، مقاتل في وحدة دوفدفان، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، الرقيب إيتان نيه، 26 عاما، من كيبوتس سدي إلياهو، مقاتل في وحدة دوفدفان، لواء الكوماندوس، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، الرقيب تال فيليفا، 23 عاما من رحوفوت، مقاتل في وحدة ياهلام، فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

ومع إعلان الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه اليوم الاثنين، يرتفع إجمالي القتلى في صفوفه منذ 7 أكتوبر إلى 458، ومنذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 126.

المصدر: RT