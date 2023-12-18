تقارير غربية: إسرائيل تخطط "لشن عملية برية جديدة شمالا تخوفا من حزب الله"

ذكرت صحيفة "التايمز" في تقرير لها أن الجيش الإسرائيلي وضع خططا "لشن عملية برية جديدة في الشمال ضد حزب الله"، الأمر الذي يهدد بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" نقلا عن تقرير للـ"التايمز"، إن "إسرائيل تخطط لشن حرب برية جديدة ضد حزب الله بعد عملية غزة، على خلفية تخوف وتحذيرات المسؤولين الإسرائيليين من أن أحداث 7 أكتوبر لا يمكن مقارنتها بشراسة هجوم مباغت من الشمال".

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وتقول الصحيفة إن "الهجوم الإسرائيلي البري الذي يدور الحديث حوله، يهدف إلى إبعاد قوات حزب الله في جنوب لبنان شمالا إلى نهر الليطاني، وهو خط ذو أهمية لكلا الجانبين. وسط تصاعد الهجمات الصاروخية المتبادلة منذ اندلاع الحرب في غزة ومخاوف من أن الجماعة "حزب الله" أقسى وأكثر خطورة من حماس".

وقال ضابط إسرائيلي (مسؤول) لصحيفة التايمز: "ما حدث في الجنوب لا يقارن بما يمكن أن يفعلوه هنا.. العقيدة الإسرائيلية هي نقل الحرب إلى الجانب الآخر.. القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إرسال قوات برية عبر الحدود يجب أن تتخذه حكومة الطوارئ الحربية الإسرائيلية".

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: الدايلي ميل، التايمز