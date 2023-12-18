تحديد موعد تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة

أكد مصدر في مجلس الأمن الدولي أنه تم تحديد يوم الثلاثاء موعدا للتصويت على مشروع قرار يطالب أطراف النزاع بالمساعدة في استخدام جميع الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وقال المصدر: "من المقرر التصويت يوم الثلاثاء".

في وقت سابق، قدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية.

وتدعو المسودة في المقام الأول إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وسبق أن فشل مجلس الأمن الدولي عدة مرات في إصدار قرارات بشأن وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل دائما.

وحتى الآن لم تصدر الهيئة سوى قرار واحد يركز على الجانب الإنسانى من الصراع .

ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

المصدر: نوفوستي