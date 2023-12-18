رئيسا المخابرات الأمريكية والموساد يناقشان صفقة تبادل أسرى جديدة مع رئيس الوزراء القطري

كشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونقل الموقع عن مصادر قولهم، إن رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز سيجتمع اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنياع، في وارسو لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى جديد مع حركة "حماس".

ويشار إلى أن المحادثات في وارسو ستجرى بعد ثلاثة أيام من اللقاء بين آل ثاني وبرنياع في أوروبا، في إطار جهود استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس".

وذكر موقع "أكسيوس" أن بيرنز لعب دورا مهما في إبرام الاتفاقيات السابقة التي أفرجت "حماس" بموجبها عن 105 أسرى، ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإن مشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية في المفاوضات ضرورية للتوصل إلى اتفاق جديد. ومع ذلك، فقد أكدوا أن هذه المرة سيكون الاتفاق على شروط الصفقة أكثر صعوبة.

وفي الأيام الأخيرة، قال العديد من مسؤولي "حماس" إنهم لن يستأنفوا المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى الجديد إلا بعد أن توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر، أن "حماس" لم تظهر أي اهتمام بمقترحات قطر للعودة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

كما ذكرت "سي إن إن" أن المحادثات الأولى بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن استئناف مفاوضات الأسرى، كانت إيجابية.

المصدر: RT