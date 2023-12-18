البيت الأبيض: اتفاق تبادل الأسرى الجديد ليس "وشيكا"

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأنه لا يوجد اتفاق "وشيك" لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وقال كيربي للصحفيين ردا على الأسئلة حول إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين: "سأحيلكم إلى زملائنا في وكالة المخابرات المركزية للتحدث عن سفر المدير، نحن نواصل العمل بجد لمحاولة التوصل إلى اتفاق آخر، والذي سيكون بالطبع مصحوبا بهدنة إنسانية أخرى ونأمل أن يكون هناك بعض المساعدات الإنسانية الإضافية".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق صفقة تبادل أسرى بشكل يومي، مشيرا إلى وجود رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز حاليا في وارسو لعقد اجتماعات مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين.

وأضاف: "لكن لا أستطيع أن أقول إننا وصلنا إلى مرحلة حيث تكون هناك صفقة أخرى وشيكة. نحن نعمل حرفيا كل يوم على هذا الأمر على الأرض وهنا في واشنطن".

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على أن القضية كانت على رأس جدول أعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان عندما كان في إسرائيل الأسبوع الماضي.

هذا وكشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويشار إلى أن المحادثات في وارسو ستجرى بعد ثلاثة أيام من اللقاء بين آل ثاني وبرنياع في أوروبا، في إطار جهود استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس".

وفي الأيام الأخيرة، قال العديد من مسؤولي "حماس" إنهم لن يستأنفوا المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى الجديد إلا بعد أن توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر، أن "حماس" لم تظهر أي اهتمام بمقترحات قطر للعودة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

كما ذكرت "سي إن إن" أن المحادثات الأولى بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن استئناف مفاوضات الأسرى، كانت إيجابية.

المصدر: RT