إصابات جراء رش القوات الإسرائيلية غاز الفلفل على مصلين داخل الحرم الإبراهيمي

أصيب عدد من المصلين، مساء اليوم الاثنين، بحالات اختناق وحروق، جراء رشهم بغاز الفلفل من قبل القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع صلاة العشاء في الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن "مستعمرين بحماية جنود الاحتلال، رشوا غاز الفلفل على المصلين في الحرم الإبراهيمي، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق وحروق".

وأفادت الوكالة بأن شابين أصيبا بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بعد منتصف الليل، قريتي جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى اعتقال أحدهما.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وانتشرت في أحياء البلدة ودهمت عددا من المنازل.

واندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية، الليلة، في قرية بدرس، بالتزامن مع مداهمات في قرية عين يبرود غرب وشمال شرقي رام الله.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية بدرس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود القوات الإسرائيلية الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عين يبرود، شمال شرقي رام الله، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.

المصدر: وفا