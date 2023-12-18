حملة اقتحامات واعتقالات جديدة للقوات الإسرائيلية في مناطق عدة بالضفة الغربية

في تكرار للمشهد اليومي، اقتحمت القوات الإسرائيلية ليل الأحد/ الاثنين وحتى ساعات الفجر، مناطق وبلدات عدة بالضفة الغربية ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن شابين أصيبا بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين، قريتي جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى اعتقال أحدهما.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وانتشرت في أحياء البلدة ودهمت عددا من المنازل.

واندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية، الليلة، في قرية بدرس، بالتزامن مع مداهمات في قرية عين يبرود غرب وشمال شرقي رام الله.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية بدرس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الجيش القوات الإسرائيلية الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عين يبرود، شمال شرقي رام الله، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.

وفجر اليوم الاثنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية معززة بالآليات العسكرية، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.

وداهمت القوات الإسرائيلية مباني سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، وعددا من منازل المواطنين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب مدرسة الفاطمية.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان والقوات الإسرائيلية وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات، خصوصا في محيط دوار الشهداء وشارع فلسطين وسط المدينة، دفعت القوات الإسرائيلية على ضوئها بتعزيزات إضافية من حاجز دير شرف، واستخدمت المسيرات للاستطلاع.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية في منطقة الدوار وسط مدينة نابلس.

إلى ذلك، دهمت القوات الإسرائيلية بلدة بيتا جنوب شرقي نابلس، واقتحمت مبنى يضم مركز إسعاف وسيطرت عليه وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وفي أريحا، اعتقلت القوات الاسرائيلية فتاة خلال اقتحام المدينة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أما في طولكرم، فتحدثت مصادر محلية عن إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية خلال اقتحام ضاحية شويكة، فيما لفتت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شقيقة وابنة الشيخ إياد ناصر خلال اقتحام ضاحية شويكة في طولكرم، للضغط عليه لتسليم نفسه.

أما في بلدة عقابا شمال طوباس، فأظهر مقطع فيديو شبانا يطلقون النار تجاه القوات الإسرائيلية عقب اقتحام البلدة.

من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اعتقال الناشط منذر عميرة بعد اقتحام منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، شابا من بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عددا من الأحياء فيها.

المصدر: وفا+ وسائل إعلام فلسطينية +RT