مشهد يدمي القلب.. طفلة فلسطينية ترفع يدها خوفا من آليات الجيش الإسرائيلي في جنين (فيديو)

وثق مقطع فيديو تم تصويره في الضفة الغربية طفلة فلسطينية تسير مع والدتها رافعة يدها خوفا من آليات الجيش الإسرائيلي من خلفها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين قبل أيام.

وقامت القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بعمليات اقتحام لمدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة سقط خلالها قتلى وجرحى.

كما قامت الجرافات بتجريف عدد من الشوارع في محيط مخيم جنين وتخريب البنى التحتية كما دمرت عدة مركبات.

المصدر: RT