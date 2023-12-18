مجمع ناصر الطبي.. حلقة جديدة بسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المرافق الطبية بغزة (صور)

أظهرت صور التقطها مراسلنا في قطاع غزة، الدمار الذي لحق بمجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوب القطاع، إثر قصف إسرائيلي الأحد، أدى إلى مقتل طفلة.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق الأحد بأن فتاة فلسطينية قتلت وأصيب عدد من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

RT

RT

RT

RT

RT

ويضاف مجمع ناصر الطبي إلى سلسلة استهدافات الجيش الإسرائيلي للمرافق الصحية في قطاع غزة، بعدما كان اقتحم بالأيام الماضية مستشفى كمال عدوان شمال القطاع ونكل بالجرحى والنازحين، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقبل مجمع ناصر وكمال عدوان، مجمع الشفاء الطبي وغيرها من المرافق الصحية في القطاع التي انهارت قدراتها الخدماتية بشكل كامل مع دخول الحرب يومها الـ73.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة في غزة "من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة أخرى في مستشفى العودة بجباليا".

المصدر: RT