قادة في الكونغرس يتحدثون عن تقدم في المحادثات حول التشريع بشأن مساعدة أوكرانيا وإسرائيل

أعلن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي عن إحراز تقدم في المحادثات حول مشروع القانون الخاص بتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود وغيرها.

وأعرب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ارتياحه إزاء "التقدم الذي تم إحرازه في العطلة الأسبوعية الأخيرة"، داعيا فريقي التفاوض لمواصلة العمل.

وأضاف: "على الرغم من أن العمل لم ينجز بعد، أنا على ثقة بأننا نتحرك بالاتجاه الصحيح".

بدوره، أكد زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل تحقيق "تقدم إضافي نحو الاتفاق حول أمن الحدود" خلال العطلة الأسبوعية.

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وتابع قائلا إن "زملاءنا يعملون على حل عدد من القضايا الجدية"، مضيفا أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت".

يذكر أن مجلس الشيوخ قرر التخلي عن عطلة عيد الميلاد، ومواصلة المحادثات حول التشريع الذي يعتزم البيت الأبيض تمريره في الكونغرس، بشأن تخصيص 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغير ذلك.

بدوره، قرر مجلس النواب الذي من الضروري أن يصادق على التشريع أيضا، عدم انتظار الاتفاق، وبدأ بقضاء العطلة الشتوية، حيث من المقرر أن يستأنف جلساته يوم 9 يناير المقبل.

ويشترط الجمهوريون على البيت الأبيض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الحدود مع المكسيك ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لموافقتهم على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص الموارد لتمويل البرامج الحكومية الأخرى.

وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا، حيث تقترب المساعدات العسكرية الأمريكية من النفاد.

المصدر: نوفوستي