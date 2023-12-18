واشنطن بصدد تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا ستكون الأخيرة في غياب مصادقة الكونغرس على تمويل جديد

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات جديدة في أواخر الشهر الجاري، قد تكون هي الأخيرة في حال عدم مصادقة الكونغرس على طلب البيت الأبيض للتمويل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "لا نزال نخطط لتقديم حزمة أخرى من المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر".

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وأشار إلى أنه في غياب مصادقة الكونغرس على التمويل الإضافي، لن تكون لدى الولايات المتحدة موارد متاحة لمواصلة دعم أوكرانيا.

وأضاف كيربي: "خصصنا مواردنا المتاحة المتبقية للتعويض عما نرسله لأوكرانيا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس 106 مليارات دولار لتمويل مختلف البرامج والمشاريع، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتمويل الأنشطة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك مساعدة تايوان، لكن الكونغرس لم يصادق على التشريع بهذا الشأن، حيث يطرح الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس عددا من المطالب بشأن البرامج التي يريد البيت الأبيض تمويلها.

المصدر: نوفوستي