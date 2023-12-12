بايدن: الولايات المتحدة تقترب بسرعة من فقدان القدرة على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن الولايات المتحدة تقترب بسرعة من فقدان القدرة على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "نحن نقترب بسرعة من استنفاد إمكانياتنا لمساعدة أوكرانيا في تلبية الاحتياجات العاجلة".

وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن اليوم لن يغير من مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عشرات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في أوكرانيا لم تساعدها على تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة. كما أن عشرات المليارات الأخرى من الدولارات التي تريد أوكرانيا ضخها في اقتصادها سيكون محكوما عليها مسبقا باللا جدوى".

يذكر أن العديد من الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد عارضوا مؤخرا الاستمرار في تقديم المساعدات المالية لكييف.

وأفصح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عدة مرات عن نيته ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بتمويل تشديد السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

المصدر: تاس