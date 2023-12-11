رغم زيارة زيلينسكي.. طلب المساعدة لكييف خارج جدول أعمال الكونغرس

أظهرت بيانات جدول أعمال الكونغرس الأمريكي، أن مجلس النواب الأمريكي لا يعتزم النظر في طلب البيت الأبيض الحصول على مساعدات جديدة لكييف خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة.

وتعقد لجنة في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلسات استماع بشأن المنافسة مع الصين، وستناقش لجنة أخرى التحقيق في عزل الرئيس الأميركي جو بايدن، وستدور أحداث أخرى.

كما أن جدول يومي الأربعاء والخميس لا يتضمن مسألة المخصصات الجديدة لكييف، واعتبارا من يوم الجمعة، يمضي مجلس النواب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة حتى 9 يناير، ومجلس الشيوخ - حتى 8 يناير، ومن المتوقع أن يلتقي فلاديمير زيلينسكي مع جو بايدن ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الكونغرس لوكالة "نوفوستي"، إن الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتمويل كييف قبل نهاية العام أمر غير مرجح.

وفي السابق، منع الجمهوريون مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى، كما أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع المطروح، ويتطلب تمرير هذا المشروع موافقة كلا مجلسي الكونغرس عليه.

ويطالب الجمهوريون، مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، بتغييرات في أساليب التعامل مع أمن الحدود، وحذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، وبعدها سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.

وقالت واشنطن إن المساعدة من الحلفاء الأوروبيين ستكون محل شك إذا توقفت الولايات المتحدة عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وبحلول نهاية العام، تخطط الولايات المتحدة للإعلان عن حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا.

وفي أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، انتقد فلاديمير زيلينسكي، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

المصدر: RT