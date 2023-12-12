سؤالان غير متوقعين لبايدن وزيلينسكي بشأن أوكرانيا (فيديو)

تلقى الرئيسان، الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والأمريكي جو بايدن، سؤالين غير متوقعين خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.

وقالت الصحفية جينيفر جايكوبس: "طرحت سؤالا على زيلينسكي أثناء لقائه مع بايدن، هل سيكون قادرا على هزيمة روسيا من دون مساعدات إضافية من الولايات المتحدة، فرد بالصمت، وهز كتفيه".

من جهة أخرى، ضحك بايدن بشدة عندما سأله الصحفيون ما إذا كان يريد أن تنتصر أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن اليوم لن يغير من مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن ضخ المليارات لن يسعف كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عشرات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في أوكرانيا لم تساعدها على تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة. كما أن عشرات المليارات الأخرى من الدولارات التي تريد أوكرانيا ضخها في اقتصادها سيكون محكوما عليها مسبقا".

يذكر أن العديد من الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد عارضوا مؤخرا الاستمرار في تقديم المساعدات المالية لكييف.

وأفصح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عدة مرات عن نيته ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بتمويل تشديد السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

المصدر: RT