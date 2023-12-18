البنتاغون يبلغ الكونغرس الأمريكي بموعد نفاد الأموال المخصصة لأوكرانيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن رسالة من المراقب المالي للبنتاغون، مايكل ماكورد، لأعضاء الكونغرس الأمريكي، أن أموال وزارة الدفاع الأمريكية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة ستنفد في 30 ديسمبر.

وقالت الوكالة: "أعلن البنتاغون أن الأموال اللازمة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة ستنفد في 30 ديسمبر، حتى يوافق الكونغرس على تمويل جديد".

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وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة الدفاع الأمريكية الموعد الدقيق لاستنفاد الموارد لدعم كييف.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس 106 مليارات دولار لتمويل مختلف البرامج والمشاريع، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتمويل الأنشطة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، بما في ذلك مساعدة تايوان، لكن الكونغرس لم يصادق على التشريع بهذا الشأن، حيث يطرح الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس عددا من المطالب بشأن البرامج التي يريد البيت الأبيض تمويلها.

المصدر:نوفوستي+ RT