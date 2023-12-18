الحوثيون: واشنطن تريد بناء جدار دولي يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوطها أمام طوفان الأقصى

أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، أن الممرات الملاحية في البحرين الأحمر والعربي بأمان ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء السفن الإسرائيلية.

وقال عبد السلام: "نجدد التأكيد أن الممرات الملاحية في البحرين الأحمر والعربي في أمان، ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء سفن كيان العدو أو المتوجهة إلى موانئه".

وأضاف: "استهداف سفن العدو أو السفن المتوجهة إليه، يأتي ربطا بعدوانه الغاشم وحصاره الظالم لقطاع غزّة…وإن التخويف بغير ما أعلناه في موضوع استهداف سفن العدو دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع".

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وأكد أن "الدعاية الأمريكية المغرضة تسعى إلى بناء جدار دولي يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوط جدرانها الإسمنتية أمام طوفان الأقصى".

وأصدرت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق من اليوم، بيانا أكدت فيه مسؤوليتها عن استهداف سفينتين كانتا متجهتين إلى إسرائيل.

وجاء في البيان أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

المصدر: قناة المسيرة+RT