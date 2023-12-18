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مراسلة RT: تونس تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: تونس تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين (صور + فيديو)
RT
تونس تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين
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قالت مراسلة RT إن تونس استقبلت مساء يوم الاثنين الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين.

وذكرت المراسلة أن طائرة تابعة للخطوط التونسية وعلى متنها حوالي 90 جريحا فلسطينيا حطت بمطار تونس قرطاج.

ووثقت عدسة RT لحظة وصول الطائرة إلى تونس.

مراسلة RT: تونس تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين (صور + فيديو)
RT
مراسلة RT: تونس تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين (صور + فيديو)
RT
مراسلة RT: تونس تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين (صور + فيديو)
RT

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المواطنة التونسية إيمان بنخضر التي أصيبت في غزة من بين الجرحى.

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وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة في مداخلة مع إذاعة "موزاييك" إن طائرة تابعة للخطوط التونسية غادرت البلاد فجر اليوم في اتجاه القاهرة في إطار المهمة التي أذن بها الرئيس قيس سعيّد لنقل واستقبال الجرحى الفلسطينيين ومتابعة حالتهم.

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وكشفت أن عدد المصابين الذين سيتم جلبهم إلى تونس لاستكمال العلاج سيكون هاما وأكبر من الدفعة الأولى التي تم استقبالها يوم 3 ديسمبر الجاري.

ففي الـ3 من ديسمبر وصلت طائرة عسكرية تونسية على متنها 20 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة لتلقي العلاج في المصحات والمستشفيات العمومية.

وتتمثل أغلب الإصابات في كسور وكسور مع تفتت وشظايا وحروق وحروق بليغة. ومن المنتظر أن تستقبل تونس يوم الثلاثاء المقبل، طائرة ثانية على متنها 150 جريحا فلسطينيا.

وفي اليوم الـ73 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن عدد القتلى بلغ 19453 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 52000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 454.

المصدر: RT

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