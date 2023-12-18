ملك الأردن يؤكد على دور واشنطن المهم في الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

التقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الفريق أول تشارلز براون، حيث أكد الملك على دور واشنطن المهم في الدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

كما تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ74 للحرب عملياته العسكرية في قطاع غزة، فيما يزداد الوضع الإنساني سوء أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن عدد القتلى بلغ 19453 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 52000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 458.

المصدر: بترا