إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار شمال رام الله (فيديو)

أصيبت مستوطنة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بعملية إطلاق نار، بالقرب من بلدة عطارة شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن مسلحين أطلقوا النار على مركبات إسرائيلية بالقرب من عطيرت في بنيامين وسط الضفة الغربية، وأصيبت إحدى السيارات بما لا يقل عن 10 رصاصات، مما أدى إلى إصابة سائقتها.

An Israeli woman is wounded in a shooting attack near the West Bank settlement of Ateret, medics and local security officials say. pic.twitter.com/cxw2QVTJY8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 18, 2023

وذكرت مراسلة RT أنه بعد عملية إطلاق النار قرب رام الله وانسحاب المنفذين، أغلقت القوات الإسرائيلية جميع الطرق المؤدية لمدينة رام الله وعزلت القرى عن المدينة.

المصدر: RT