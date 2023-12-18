مقتل 4 فلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

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وقالت الوزارة إن المواطنين الـ4 هم: الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، والشقيقان الطفل حكمت سمير ملحم (15 عاما) وإياد سمير ملحم (25 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت صباح الاثنين، مخيم الفارعة للمرة الثانية خلال أسبوعين.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم، فيما قالت مصادر محلية إن "القوات الإسرائيلية نشرت قناصة في عدة مواقع في المخيم، وفرضت حصارا عليه".

وأظهر مقطع فيديو، تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية لدى اقتحامها مخيم الفارعة.

المصدر: RT