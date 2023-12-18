مشاهد توثق استهداف "حزب الله" لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد توثق استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، عن استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية شمال مستعمرة كابري.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏14:30 من ‎بعد ظهر ‌‏يوم ‏الاثنين 18-12-2023 منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وحققوا فيهما إصابات دقيقة".

ويستمر القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع في بلدة يارون وقصفت المدفعية قرى عدة.

المصدر: RT