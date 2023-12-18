واشنطن: نعمل عبر مختلف القنوات على إعلان هدنة إنسانية في غزة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تبذل جهودا "عبر قنوات مختلفة" من أجل إعلان هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "بكل تأكيد نود أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة من شأنها أن تسمح بإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن الهدنة الأولى كانت "من الأولويات الرئيسية" للولايات المتحدة.

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وأضاف: "ولذلك نعمل على استئناف الهدنة عبر مختلف القنوات".

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تم إطلاقها ردا على هجوم واسع لحركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 19 ألف شخص وإصابة أكثر من 52 ألفا من الآخرين بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.

وفي نوفمبر الماضي تم التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية، استمرت من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر الجاري، تم خلالها إطلاق سراح العشرات من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى "حماس" مقابل الإفراج عن عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

المصدر: تاس