"بوليتيكو" عن مسؤول في البنتاغون: المدمرة الأمريكية "USS Laboon" تدخل البحر الأحمر

أفاد موقع "بوليتيكو" نقلا عن مصدر مسؤول في (البنتاغون) أن المدمرة "يو إس إس لابون" USS Laboon دخلت البحر الأحمر ضمن جهود وقف هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجارية.

وقالت مراسلة "بوليتيكو" لارا سيليغمان في تدوينة على منصة "X" إن "المدمرة "USS Laboon" دخلت الآن إلى البحر الأحمر".

وأضافت أن "USS Laboon" انضمت إلى "USS Mason" و"USS Carney".

Just in: The destroyer the USS Laboon has now entered the Red Sea, per DOD official. She joins the USS Mason and USS Carney, which have been shooting down Houthi drones left and right for weeks. — Lara Seligman (@laraseligman) December 18, 2023

وذكرت لارا سيليغمان أنه من المتوقع أن يعلن البنتاغون يوم الثلاثاء عن تشكيل قوة عملية "حارس الازدهار" وهي فرقة عمل جديدة لحماية الشحن من هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

JUST IN: The Pentagon is expected to announce tomorrow the formation of Operation Prosperity Guardian, a new task force to protect shipping from Houthi attacks in the Bab Al-Mandeb Strait and Red Sea, per DOD official — Lara Seligman (@laraseligman) December 18, 2023

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد قالت إنه من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن إطلاق قوة حماية بحرية موسعة تضم دولا عربية لمكافحة هجمات الحوثيين المتكررة بشكل متزايد والتي تشن من الموانئ اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

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ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع لويد أوستن عن القوة خلال زيارة له إلى الشرق الأوسط حيث سيزور إسرائيل وقطر.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، أن الممرات الملاحية في البحرين الأحمر والعربي بأمان ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء السفن الإسرائيلية.

وقال عبد السلام "نجدد التأكيد أن الممرات الملاحية في البحرين الأحمر والعربي في أمان، ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء سفن كيان العدو أو المتوجهة إلى موانئه".

وأضاف "استهداف سفن العدو أو السفن المتوجهة إليه يأتي ربطا بعدوانه الغاشم وحصاره الظالم لقطاع غزة"، مشيرا إلى "أن التخويف بغير ما أعلناه في موضوع استهداف سفن العدو دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع".

المصدر: "بوليتيكو" + وسائل إعلام