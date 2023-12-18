الجيش الإسرائيلي يعلق على فيديو "لا تتركونا نشيخ" نشرته "كتائب القسام"

وصف الجيش الإسرائيلي فيديو نشرته "كتائب القسام" لمسنين رهائن محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بأنه عمل "إرهابي" و"إجرامي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "هذا شريط فيديو للإرهاب الإجرامي يظهر وحشية حماس تجاه المدنيين الأبرياء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بينما تمنع عنهم الحركة الدواء"، وفق زعمه.

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وخاطب المتحدث الأسرى الذين ظهروا بالفيديو بأن الجيش سيعمل على استعادتهم بأسرع وقت.

وذكر هاغاري المختطفين الثلاثة بأسمائهم وقال "أتمنى أن تسمعوني نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتكم بالسلامة.. بعض أفراد عائلاتكم موجودون بالفعل في المنزل، ولن نرتاح حتى تعودوا".

ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في اليوم الثالث والسبعين من الحرب فيديو يظهر 3 رهائن إسرائيليين مسنين يطالبون حكومة نتنياهو بالتحرك للإفراج عنهم.

وفي الفيديو الذي حمل عنوان "لا تتركونا نشيخ" يبدو الرجال الثلاثة جالسين على مقاعد ويوجه أحدهم رسالة إلى السلطات الإسرائيلية مطالبا إياها بالقيام بما يلزم لضمان الإفراج عنهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 79 و84 عاما، وهم من كيبوتس نير عوز.

المصدر: RT + وسائل إعلام