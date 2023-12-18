أكثر من 100 قتيل بقصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 100 شخص وجرح 20 بقصف إسرائيلي على جباليا شمالي القطاع، فيما لا يزال حوالي 100 شخص تحت الأنقاض.

ونقلت "وفا" عن مصادر بقطاع الصحة قولها إن أكثر من 100 مدني، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة، وأصيب 20 على الأقل.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوب غزة، بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي كثيف كافة مناطق المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

كذلك هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

المصدر: RT