والد أحد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الجيش بالشجاعية: ما حصل "إعدام متعمد"

قال والد أحد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الجيش في الشجاعية شرق غزة عن طريق الخطأ، للقناة 12 العبرية، إن ما جرى "إعدام متعمد"، داعيا الجيش الإسرائيلي إلى نشر فيديو للحادث.

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واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "خطأ فادح" مؤكدا "مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأن أهالي الجنود الذين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة، أعطوه تفويضا لمواصلة القتال.

وقال نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية إن "أهالي الجنود القتلى أعطوني التفويض لمواصلة القتال، وقالوا إنها كانت وصية أبنائهم حتى القضاء على حماس والإفراج عن المختطفين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا عن مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة وهي عنبار هيمان (27 عاما)، فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "إنه والجيش يتحملان مسؤولية قتل الأسرى وسنفعل كل شيء لعدم تكراره".

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يخططون لبدء إضراب عن الطعام بسبب تقاعس الحكومة عن تأمين إطلاق سراح أبنائهم".

المصدر: RT