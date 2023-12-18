القوات الإسرائيلية تقتحم بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء يوم الاثنين، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت، بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية لـ "وفا"، إن قوات الجيش اقتحمت قرية دير أبو ضعيف شرق جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما اقتحم جنود الجيش الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين، وقريتي بيت قاد، وجلبون شرقا، ونصبوا حاجزا عسكريا عند مدخلها، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، كما اقتحموا قرية العرقة غرب المدينة، وشنوا حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، باندلاع مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ودهمها منازل فيها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب يزن أبو صلاح من بلدة يعبد أثناء تواجده داخل أراضي الـ 48.

وذكرت مصادر محلية لـ "وفا"، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين أحمد محمود زكارنة، وعبود أبو جمهور، بعد استدعائهما إلى التحقيق في معسكر سالم.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة التي وصلت بالفعل هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن شنت إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة ردا على معركة "طوفان الأقصى" التي أشعلتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مع فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT