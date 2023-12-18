"أكسيوس": مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع مع مسؤوليين قطريين وإسرائيليين لبحث "صفقة الرهائن"

ذكر موقع "أكسيوس" أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سيجتمع اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد في وارسو لمناقشة صفقة جديدة بخصوص "الرهائن".

وبحسب موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، "من المقرر أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد في وارسو لبحث صفقة جديدة محتملة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة".

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ويلفت الموقع إلى أن بيرنز لعب دورا رئيسيا في التوسط في الصفقة السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة الشهر الماضي، من بينهم العديد من الأمريكيين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن استمرار مشاركة بيرنز في المفاوضات أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى أي اتفاق جديد.

من جهتها رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على جدول أعمال بيرنز.

ويضيف الموقع أن هذا الاجتماع يعقد في وارسو (في بولندا) بعد ثلاثة أيام من لقاء رئيس الوزراء القطري ومدير الموساد ديفيد بارنيا في عاصمة أوروبية أخرى لمحاولة إعادة إطلاق المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي تتوسط فيها قطر.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يتوقعون أن يكون الاتفاق على شروط صفقة جديدة محتملة هذه المرة أكثر صعوبة.

حيث تتركز العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة الآن بشكل كبير للضغط على رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، في حين تسعى حركة حماس إلى وقف إطلاق النار، مما لا يترك مجالا كبيرا للمفاوضات.

إذ صرح العديد من مسؤولي حماس مؤخرا علنا بأنهم لن يستأنفوا المفاوضات بشأن صفقة رهائن جديدة إلا بعد أن توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، ما يخلق مزيدا من الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

المصدر: أكسيوس