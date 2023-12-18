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نتنياهو: لن أسمح باستبدال "حماسستان" بـ"فتحستان"

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نتنياهو: لن أسمح باستبدال
AFP
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لحركة فتح أو حماس بحكم قطاع غزة.

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع "X": "لن أسمح باستبدال حماسستان بـ فتحستان".

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نتنياهو: لن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح لحركة فتح أو حماس بحكم قطاع غزة
نتنياهو: لن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح لحركة فتح أو حماس بحكم قطاع غزة

وفي وقت سابق، صرح نتنياهو بأن إسرائيل لن تعيد تكرار "خطأ أوسلو"، ولن يحكم قطاع غزة جهات "متطرفة" مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على إسرائيل.

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نتنياهو: غزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان.. لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو
نتنياهو: غزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان.. لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي مشيرا إلى حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه: "لن نعيد خطأ أوسلو، ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على إسرائيل، ولن نعيد إلى غزة الجهات المتطرفة، الجدال بين فتح وحماس هو حول كيفية القضاء على إسرائيل".

المصدر:RT

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