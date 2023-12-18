هيئة شؤون الأسرى تطالب بالكشف عن مصير معتقلي غزة

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إلى الكشف عن مصير معتقلي غزة، بعد أن أفادت صحيفة "هآرتس" بأن عددا منهم توفي بسبب ظروف الاعتقال.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة معتقلون منذ السابع من أكتوبر داخل معتقل "سدي تيمان" قرب بئر السبع، مبينة أن بعضهم توفي داخل المعتقل، بينما يزعم الجيش الإسرائيلي أنه يجري التحقيق بظروف ارتقائهم.

وبحسب الصحيفة فإن هؤلاء المعتقلين يقضون معظم ساعات اليوم مكبلي الأيدي ومغطاة أعينهم، وكذلك يقوم الجيش بإبقاء الأضواء مشتعلة حتى خلال ساعات الليل، ويجري نقلهم للتحقيق، مشيرة إلى أن المعتقلين من كافة الأعمار داخل المعتقل ومنهم أطفال ومسنون، بينما تمنع القيود التي وضعت عليهم من تحركهم بحرية، بينما جرى نقل نساء وفتيات فلسطينيات اعتقلهم الجيش بعد الدخول البري للقطاع إلى معسكر "عناتوت" قرب القدس.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية "للضغط على الجيش الإسرائيلي للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقهم"، مشيرة إلى أن "الإخفاء القسري هو جريمة تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي".

المصدر: RT + "شهاب"