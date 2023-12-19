اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد حيادها رغم الانتقادات الإسرائيلية

أكدت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتهمة بعدم بذل جهود كافية من أجل الرهائن المحتجزين في غزة، أن المنظمة لا تنوي التخلي عن حيادها.

وقالت سبولياريتش خلال لقاء مع الصحفيين في مقر اللجنة الدولية في جنيف بعد زيارة للمنطقة: "الضغط الذي نتعرض له الآن في سياق غزة وإسرائيل أشد بكثير مما شهدناه قبل عام حول أوكرانيا وروسيا" والذي كان "شديدا للغاية".

وأضافت: "إن التخلي عن الحياد واعتماد ممارسة الإدانة العلنية سيجعلنا عديمي الفائدة".

وقامت رئيسة اللجنة الدولية بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي عقب غزة مطلع ديسمبر.

والتقت بشكل خاص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي طلب منها "ممارسة الضغط العلني على حماس"، بحسب مقطع فيديو للاجتماع نشرته السلطات الإسرائيلية على منصة "إكس".

واعتبرت سبولياريتش أن "الإدانات العلنية ليست مفيدة" بل تؤدي إلى "العديد من الانتقادات".

وأوضحت أنه "مع المستويات العالية من التغطية الإعلامية وتأثير حملات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الانتقادات تمثل إشكالية متزايدة بالنسبة لسلامة موظفينا في المكان".

وأشارت إلى تعرض قافلة مساعدات إنسانية تابعة للجنة الدولية لهجوم دام مؤخرا في الخرطوم، بينما كان من المقرر أن تقوم المركبات بإجلاء أكثر من 100 مدني من العاصمة السودانية.

ولفتت إلى أن "ما يحدث في السودان ليس منفصلا عما يجري في غزة لا يمكننا، في سياق معين، أن نتنازل عن جزء ضئيل من حيادنا".

وأكدت أنه "بدون الحياد، لا يمكننا أن نعمل. وبدون السرية، لن ننجح"، معربة عن أسفها لتعرض هذين المبدأين لانتقادات قاسية.

المصدر: AFP