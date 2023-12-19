الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على جباليا شمال قطاع غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره مساء يوم الثلاثاء السيطرة على جباليا شمال قطاع غزة.

وقال البريغادير إيتسيك كوهين قائد "الفرقة 162" الإسرائيلية، إن القتال أدى إلى تفكيك القدرة العملياتية للواء شمال مدينة غزة في حماس وتحييد عدة خلايا، واستسلام حوالي 500 ينتمي بعضهم إلى حماس والجهاد الإسلامي ويشتبه في ضلوعهم في نشاطات عسكرية والذين شارك بعضهم في هجمة السابع من أكتوبر.

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وأكد أن "الفرقة 162" حققت السيطرة العملياتية على جباليا، ولم تعد هي تلك الجباليا التي كانت سابقا.

وصرح بأنه وبفضل المناورة البرية تتصرف القوات الإسرائيلية في قلب مدينة غزة بحرية عملياتية، مشيرا إلى أن الفرقة 162 ستواصل نشاطاتها في قطاع غزة حتى استكمال المهمة.

وأضاف أنه تم القضاء على مئات المسجلين، بالإضافة إلى العثور على العديد من الوسائل القتالية التي تمت تخبئتها في المجال المدني.

وأشار إلى أن قوات تابعة للفرقة 162 تخوض نشاطا مكثفا في قلب جباليا.

وأفاد بأنه وفي إطار نشاطهم في المنطقة، قضى الجنود الإسرائيليون على المئات من المسلحين خلال اشتباكات ومعارك مع توجيه نيران المدفعية والغارات الجوية نحو المسلحين في الميدان والمباني المفخخة.

وأوضح أن بعض المسلحين الذين استسلموا قد تحصنوا وسط السكان المدنيين داخل مستشفيات ومدارس.

وذكر في بيانه أنه تم تدمير العديد من البنى التحتية منها مجمعات تدريب، ومجمعات تحت الأرض ومقرات قيادة وسيطرة ومصانع لإنتاج القذائف الصاروخية.

מפקד אוגדה 162 : "לחימת אוגדה 162 הביאה לפירוק היכולת המבצעית של חטיבת צפון העיר עזה”;

כוחות אוגדה 162 בפעילות עצימה בלב ג׳באליא>>https://t.co/b34f8prUmUpic.twitter.com/JlIH5AZFM1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 19, 2023

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 464 جنديا في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT