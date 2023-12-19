الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب على غزة إلى 464

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثالث جندي خلال اليوم في المعارك الدائرة على محاور التوغل شمالي قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 464 جنديا.

وأكد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي "مقتل أحد الجنود خلال اشتباكات في شمالي قطاع غزة، وهو الثالث الذي يعلن عنه اليوم ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية ليلة 27 أكتوبر الماضي إلى 137 قتيلا، وحصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 464 قتيلا".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية "قتل الرقيب "ماعوز فنكشتاين" من الكتيبة 551، خلال المعارك في شمال قطاع غزة".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، عن خوضهما اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في قطاع غزة، ودمرت خلالها عدد من الآليات الإسرائيلية وقتلت وجرحت العديد من الجنود.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 74 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

المصدر: RT