"كتائب القسام" تعلن تدمير آليات إسرائيلية وقتل وجرح عدد من الجنود وسط غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف آليات وقوات إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت "القسام في بيان على قناتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105" ومقتل طاقمها".

وفي بيان منفصل قالت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفتي "RPG" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

هذا وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس على مدار اليوم، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 74 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

المصدر: RT