"القسام" تستهدف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بمنطقة تل الزعتر (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، كما استهدفت تجمعات شرق خان يونس.

وأوضحت كتائب القسام في بيان: "تم استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة".

كما ذكرت "كتائب القسام"، أنها استهدفت تجمعات الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس بقذائف الهاون، وتحشدات أخرى شرق رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت في بيان: "كتائب القسام تدك تجمعات جنود العدو شرق خان يونس بقذائف الهاون، كما تدك تحشدات لجنود العدو شرق رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضاف البيان: "مجاهدو القسام يتمكنون من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل، ويعاودون استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس ويوقعون أفراد القوة بين قتيل وجريح".

هذا وأعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها الذين عادوا من ساحة القتال في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة شمال قطاع غزة، أبلغوا عن معارك ضارية دارت مع قوة إسرائيلية خاصة.

ومع دخول الحرب يومها الـ74، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، فيما دعت عشر منظمات دولية، إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في قطاع غزة، بسبب "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة".

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المصدر: RT