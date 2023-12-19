أردوغان: على واشنطن أن تتحمل مسؤوليتها وتوقف المذبحة في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على واشنطن أن تتحمل مسؤولية تاريخية في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وعليها "الوفاء بمسؤولياتها التاريخية، التي تتمثل بوقف هذه المذبحة".

ولفت أردوغان في تصريخ إلى أنه في محادثاته الهاتفية قبل يومين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، "ذكرت الولايات المتحدة بالمسؤولية التاريخية.. أعتقد أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية تاريخية في هذه الهجمات الإسرائيلية على غزة، ويجب عليها الوفاء بمسؤولياتها التاريخية، التي تتمثل في ثني إسرائيل عن هذا القتل، ووقف هذه المذبحة في غزة".

وأشار إلى إنه "بدلا من إيقاف إسرائيل، فقد شجعتها الولايات المتحدة حتى الآن، فإسرائيل، التي تلقت الدعم والحماية والتغطية من الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعترف بالقانون الدولي ولا بحقوق الإنسان، وتقول بكل الأحوال، الولايات المتحدة تدعمني وستحميني في كل الظروف"، مبينا أنه "في لقائنا مع بايدن، ذكرت الولايات المتحدة بهذه المسؤولية التاريخية، ودعوتهم إلى اتخاذ الموقف الذي يتوقعه وينتظره العالم أجمع".

وسأل أردوغان: "إلى أي مدى يمكن للعالم أن يصرخ بصوت عال، بأنه يجب إيقاف إسرائيل؟ لقد ظلت الإنسانية تقول كفى منذ أسابيع، سواء على أرض الأمم المتحدة أو في ساحات البلدان المظاهرات حول العالم. وقد ترددت هذه الصرخة أمام البيت الأبيض، وحتى في الكونغرس الأمريكي".

وشدد على أنه "يجب على الولايات المتحدة الآن، أن تتوقف عن تجاهل هذه الدعوات"، معتبرا أن "إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل تهاجم الإنسانية أيضا. التاريخ سوف يحكم ويدين أولئك الذين يلتزمون الصمت".

المصدر: RT