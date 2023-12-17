أردوغان: تركيا ستواصل جهودها للتأكد من تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن أنقرة ستواصل جهودها للتأكد من تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة.

وأضاف أردوغان في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى الشاعر والمتصوف جلال الدين الرومي: "لقد تابعنا بألم الوحشية والمذبحة والهمجية التي وقعت في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر".

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وتابع قائلا إن "الإدارة الإسرائيلية التي تحظى بدعم غير مشروط من بعض الدول، تواصل سفك الدماء وإزهاق الأرواح وقتل الأطفال من خلال زيادة مستوى القمع المستمر".

وصرح أردوغان بأن "المؤسسات الدولية التي من واجبها ضمان السلام والأمن، لا تتخذ أي خطوات في مواجهة الصرخات المزلزلة لشعب غزة المضطهد".

وشدد الرئيس التركي على أهمية التسامح والوقوف مع المظلومين، حيث قال "على خطى الرومي، سنواصل الوقوف إلى جانب المضطهدين والضحايا بغض النظر عن مكانتهم أو دينهم أو أصلهم أو لون بشرتهم أو هويتهم".

وأفاد أردوغان أيضا بأن العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التعاطف والتسامح الذي دافع عنه الرومي خاصة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي أودى بحياة ما يقرب من 20 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر معظمهم من النساء والأطفال.

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وذكر أردوغان أنه متأكد من أن أتباع الرومي سيواصلون الوقوف إلى جانب سكان غزة.

وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 454.

المصدر: الأناضول