كاميرون يحض إسرائيل على الحد من خسائر المدنيين في غزة واحترام القانون الإنساني الدولي

حض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل، يوم الثلاثاء، على اتباع "نهج أكثر استهدافا" في حربها، واحترام القانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة.

وقال كاميرون بعد اجتماعه بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، للصحفيين في روما: "ما نطلبه من إسرائيل هو الإقرار بأن عليها الحد من الخسائر بين المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي في كل الأوقات والمضي قدما في حملتها ضد حماس مع أخذ هذين الأمرين في الاعتبار".

وأشار إلى أنه، بحسب الإسرائيليين، كان "هناك عدد أقل من الضحايا المدنيين في جنوب غزة مقارنة بشمال القطاع". مؤكدا: "أود أن أحضهم على المضي أبعد من ذلك".

وردا على سؤال عن معنى وقف دائم لإطلاق النار، أوضح كاميرون أن "وقف القتال لن يكون مستداما إذا كانت حماس تسيطر حتى على جزء واحد من غزة، ووقف إطلاق النار وحل الدولتين لا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب".

وأضاف: "لا يمكن أن تتوقعوا من الإسرائيليين أن يقبلوا حل الدولتين مع سيطرة حماس على جزء واحد مما سيصبح فلسطين.. الحل الدائم يعني ألا تشكل حماس بعد اليوم تهديدا لإسرائيل وألا تكون قادرة على القيام بما فعلته في 7 أكتوبر".

هذا وندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، بـ"النقص الفادح في القدرة على التمييز"، لدى عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصا بعد مقتل رهائن ومدنيين فلسطينيين.

ومع دخول الحرب يومها الـ74، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، فيما يشهد مجلس الأمن مفاوضات مكثفة لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة.

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المصدر: RT + "أ ف ب"