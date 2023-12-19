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32 قتيلا وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منازل في وسط قطاع غزة

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32 قتيلا وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منازل في وسط قطاع غزة
Sputnik
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سقط 10 قتلى وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي بشارة في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أكد مراسل RT سقوط 12 قتيلا وعدة إصابات بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة حمدان في مخيم خان يونس.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم انتشال 10 قتلى بعد استهداف القوات الإسرائيلية منزلا لعائلة أبو عيشة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن عناصرها تمكنوا من قتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت "سرايا القدس" بأنها دكت التحشدات العسكرية لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

 

المصدر: RT

 

 

 

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