السفير الإسرائيلي لدى موسكو: إسرائيل قد تشارك في عمليات ضد الحوثيين في البحر الأحمر

لم يستبعد السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي أن تشارك إسرائيل بعملية ضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر في ظل هجمات الحوثيين التابعين لحركة أنصار الله.

جاء ذلك في حديث للسفير لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، حيث تابع: "إذا لزم الأمر، فستشارك إسرائيل بالطبع، فذلك قد يؤثر إلى حد ما على الحصار الاقتصادي على إسرائيل، لذلك لن نجلس مكتوفي الأيدي. كيف سنفعل هذا؟ للقيام بذلك، سنتوصل إلى اتفاق مع الدول المشاركة في التحالف لمكافحة التهديد الذي يشكله الحوثيون".

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وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن فجر اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، قال إن الدول المشاركة بها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وتابع الوزير في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الرسمي: "إن التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين المتهورة القادمة من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي".

وشدد بيان الدفاع الأمريكية على أن البحر الأحمر يعد "ممرا مائيا بالغ الأهمية، وضروري لحرية الملاحة، وممر تجاري رئيسي يسهل التجارة الدولية. ويجب على البلدان التي تسعى إلى دعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة أن تجتمع معا لمواجهة التحدي الذي يشكله هذا الفاعل غير الحكومي الذي يطلق الصواريخ الباليستية والمسيرات على السفن التجارية لعدد من الدول التي تعبر المياه الدولية بشكل قانوني".

المصدر: تاس