لبنان.. حزب الله يستهدف موقع المطلة وغارات إسرائيلية مستمرة على قرى الجنوب

يواصل حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهدافاته لمواقع ومراكز تابعة للجيش الإسرائيلي عند الخط الحدودي، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جديدة على قرى جنوب لبنان.

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ومنذ فجر اليوم، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي، في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالمدفعية، محيط موقع هرمون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف حرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا وعيترون في القطاع الأوسط.

إلى ذلك، حلقت طائرات حربية إسرائيلية بشكل مكثف بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع على طول الشريط الحدودي، لا سيما في اجواء القطاع الأوسط وعلى مستوى منخفض.

كما شهدت أجواء البقاع وبعلبك والحدود اللبنانية السورية تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وفي القطاع الشرقي، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف وادي السلوقي والخيام وكفركلا ووادي اسطبل.

ومنذ بعض الوقت أفادت مراسلتنا، بإلقاء قنابل فوسفورية على أطراف بلدة الخيام، وشن 3 غارات من طائرات مسيرة استهدفت أطراف بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

بدوره، أصدر حزب الله بيانا قال فيه: "إنه استهدف عند الساعة ‌‌‏11:05 موقع ‏المطلة بالاسلحة المناسبة، وحقق إصابات مؤكدة".‏

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، جددت الاثنين الدعوة إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأكدت كولونا خلال زيارتها لبنان آتية من إسرائيل ضرورة خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل إلى آلية لإيجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب.

المصدر: RT