اندلاع مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدات عقربا وبيت أمر وصوريف وبني نعيم بالخليل (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء بلدات عقربا وبيت أمر وصوريف وبني نعيم شمال وشمال غرب وشرق الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدات واقتحمت العديد من المنازل واستولت على مركبات، واعتقلت عددا من الشبان لم تعرف هوياتهم بعد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن مواجهات اندلعت خصوصا في بلدتي بني نعيم وصوريف، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

🚨The Israeli occupation confiscates a number of cars during its storming of the town of Surif, north of Hebron 🚨 Urgent Israeli Occupation forces storm the town of Beit Ummar, north of Hebron. pic.twitter.com/BDdfHpFKiZ — Suribelle 🔻 (@Syribelle) December 18, 2023

مواجهات في بني نعيم



جيش كامل بلاحق ب شب !! pic.twitter.com/H8R5Z3iPRe — 🇵🇸 مُنية (@mooniapal) December 18, 2023

من جهتها أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود إصابات بالاختناق بالغاز خلال التصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية بلدة عقربا في نابلس جنوب شرق نابلس، مشيرة إلى أن الجيش أغلق مداخل قرى وبلدات في رام الله ونابلس.

🔺اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لبلدة عقربا جنوب شرق نابلس.#حرب_غزة#الأخبارpic.twitter.com/p9kqaqZ6EW — Mix World (@alking14399969) December 18, 2023

وذكرت وسائل الإعلام أن الجيش الإسرائيلي فجّر منزل عائلة منفذ عملية حوارة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا.

اجرام قوات الاحتلال في الضفة الغربية



فيديو| الاحتلال يفجر منزل عائلة منفذ عملية حوارة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس.



وحملة اعتقالات واسعة تشنها قوات الاحتلال، وتجري خلالها تحقيقات ميدانية مع المعتقلين في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس

مين بتوع السلطة ؟! pic.twitter.com/sQxkeqXoVV — بنت الأوطان العربية (@Freedom_P_A) December 18, 2023

#فيديو | قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة منفذ عملية حوارة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/ZoaEs1341D — شبكة فلسطين بين يديك (@palhand1948) December 18, 2023

كما أشارت أيضا إلى أن الآليات الإسرائيلية اقتحمت مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وفي وقتٍ سابق، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني باعتقال القوات الإسرائيلية 35 فلسطينيا بينهم 3 نساء.

وتركزت الاعتقالات على الخليل والقدس، وشملت أيضا بيت لحم والخليل ورام الله وطولكرم وأريحا وطوباس.

وبعد اعتقال 35 فلسطينيا ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد عملية "طوفان الأقصى" إلى 4575 معتقلا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية