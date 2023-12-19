الصحة بغزة: القوات الإسرائيلية تحول مستشفى العودة لثكنة عسكرية وتعتقل مديره وعشرات الكوادر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة شمال قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية واعتقلت مديره و240 شخصا داخله.

إقرأ المزيد

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة إن "القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت 240 شخصا منهم 80 كادرا طبيا و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء أو طعام أو دواء، ومنعت الحركة بين الأقسام، كما اعتقلت 6 من كوادر المستشفى، بينهم مدير المستشفى الدكتور أحمد مهنا بالإضافة إلى مريض ومرافق".

وأعرب القدرة، عن استغرابه للصمت الدولي الذي "يرى المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية شمال غزة في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان".

وتخوف القدرة بوقت سابق من أن تكرر القوات الإسرائيلية سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان.

وطالب المتحدث المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادره والموجودين فيه.

المصدر: RT