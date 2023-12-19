"سرايا القدس" تنفذ عملية "استحكام" مدفعي على تمركز للجيش الإسرائيلي في دير البلح

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، تنفيذ عملية "استحكام" مدفعي على تجمع وتمركز آليات وجنود الجيش الإسرائيلي جنوب دير البلح.

وقالت "سرايا القدس" في بيان على قناتها في "تلغرام": "مجددا.. نفذنا عملية استحكام مدفعي بعشرات قذائف الهاون على تجمع للآليات وتمركز جنود العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح وقد رصدت 4 طائرات للعدو تقوم بإجلاء عدد من القتلى والإصابات".

وفي بيانات منفصلة، قالت "سرايا القدس": قصفنا تحشدات العدو في محاور التقدم شرق خانيونس برشقة صاروخية وبقذائف الهاون من العيار الثقيل وأكد مجاهدونا وقوع إصابات مباشرة في قوات العدو وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات".

كما أكدت قصف موقع إسناد لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وعلى محور تقدم الجيش الإسرائيلي بحي الشجاعية شرق غزة، "تمكن مجاهدونا من إيقاع 7 من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة".

وأضافت: "دك مجاهدونا التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، وقصفنا آليات ومرابض مدفعية العدو محيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، كما قصفنا تجمعا لجنود العدو في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف آليات وقوات إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وقتل وإصابة عدد من الجنود.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 74 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

المصدر: RT